Cdm - Ieri ADL ha disertato il pranzo Uefa: incontro con Auricchio per la convenzione, i dettagli

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione in casa Napoli, ponendo attenzione sulla convenzione e gli ultimi sviluppi: "Il presidente De Laurentiis ieri ha disertato il pranzo Uefa al ristorante Villa D’Angelo-Santa Caterina con i dirigenti del Liverpool incontrando la rappresentanza inglese soltanto quando è arrivato al San Paolo, intorno alle 19:30 accompagnato dal figlio Luigi e dalla moglie Jacqueline. Il patron del Napoli ha trascorso la giornata all’Hotel Vesuvio, intorno alle 15 l’appuntamento con Attilio Auricchio, il capo di gabinetto del Comune di Napoli. De Laurentiis è stato raggiunto da suo figlio Edoardo, vicepresidente del club azzurro, e dall’head of operations Alessandro Formisano. Le parti hanno discusso degli arretrati che il Napoli deve corrispondere al Comune riguardanti le annualità 2016-17 e 2017-18, delle modalità di pagamento e di vari aspetti relativi alla gestione dell’impianto, anche dei possibili interventi futuri per migliorare ulteriormente il San Paolo".