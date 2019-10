CdM - Il cammino delle nazionali ha alimentato entusiasmo, gli azzurri hanno dimostrato il proprio valore

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul momento in casa Napoli, soffermandosi il particolare sui nazionali che torneranno a disposizione di Carlo Ancelotti: "Il prossimo mini-ciclo con quattro partite in undici giorni può dare linfa vitale al cammino sia in campionato che in Champions League, il Napoli vuole approfittarne per rialzare la testa, provare ad accorciare la distanza in classifica con Inter, Juventus e Atalanta e avanzare verso la qualificazione agli ottavi di finale a livello europeo. Il cammino nelle Nazionali sta alimentando anche l’entusiasmo di un gruppo che si sente in salute, in giro per il mondo gli azzurri stanno dimostrando il proprio valore.

Ieri sera Di Lorenzo ha vissuto l’emozione del debutto in Nazionale, Insigne ha ritrovato consapevolezza nei propri mezzi procurandosi il rigore con cui Jorginho ha sbloccato la gara contro la Grecia, Fabian Ruiz si sta mettendo in mostra anche nella Spagna, Elmas ha realizzato una doppietta nella Macedonia del Nord, Milik ha ritrovato il gol con la Polonia, Lozano la centralità nel suo Messico, Ospina si conferma un punto fermo della Nazionale colombiana. Mario Rui, tornato ieri a Castel Volturno dopo gli impegni con il Portogallo, si è allenato a parte svolgendo lavoro di scarico e attività in palestra".