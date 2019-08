CdM - Il Napoli tiene d'occhio l'asse Juve-United, per Icardi pronto ingaggio stile Koulibaly

Icardi si, oppure no. Il destino dell'argentino resta legato al Napoli che proverà a mettere le mani sull'attaccante nel corso delle prossime settimane, in attesa di capire come si svilupperà il mercato proprio in casa Inter. Ne ha parlato l'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli poi osserva l’esito delle trattative tra Juventus e Manchester United che vedono protagonisti Lukaku, Mandzukic e Dybala per capire i margini dell’assalto a Icardi, è pronto un ingaggio di 7 milioni a stagione più bonus stile Koulibaly".