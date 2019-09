Cdm - Il piccolo grande bomber: ora il rinnovo di Dries è l'argomento all'ordine del giorno

Tre punti che portano la firma di un piccolo, grande bomber. Dries Mertens è a soli tre gol da Maradona (sono 112), scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che la città è pronta a consacrarlo come nuovo 'dio' e l’allenatore chiama in causa il club per rinnovargli il contratto. 'Sbrighiamoc': "Il 112 è il principale numero d’emergenza e funziona in tutta Europa, il Liverpool che ieri ha battuto il Newcastle, sa che l’attacco del Napoli ha abbondanza di soluzioni ma l’unica certezza è Dries Mertens, lo «scugnizzo» a tre passi da Maradona. E’ alto solo un metro e sessantanove centimetri ma l’area di rigore è zona sua e riesce ad adattarsi a tutte le consegne tattiche. Il suo rinnovo dovrà essere argomento all’ordine del giorno in casa Napoli, ma adesso però è già tempo di Champions".