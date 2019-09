Cdm - Il turnover non fa paura: Ancelotti ora ha gli uomini giusti per ruotare

"Ancelotti ruota: uomini, non gioco". Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Contro il Lecce Milik, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic e anche Elmas. C’è da far ruotare la rosa e il turn over non è mai stato un tabù per Carlo Ancelotti. Stavolta però l’alternanza - obbligatoria anche per dar fiato a chi finora le ha giocate tutte - non creerà particolari patemi all’allenatore, consapevole che ha gli uomini (anche in panchina) giusti per portare in campo il suo gioco. Una identità di squadra, insomma, che non si svilirà cambiando anche tre o quattro interpreti. Può finanche succedere che i cambi previsti per la sfida di domenica a Lecce siano di più, c’è Ospina, portiere di livello internazionale, che aspira legittimamente a una maglia da titolare, senza che a Meret paia strano accomodarsi in panchina. Si ruota, insomma.