CdM - In Champions si gioca in 14: così nasce l'idea a sorpresa di Insigne in panchina

Panchina e qualcuno già pensava ai mugugni, ma Lorenzo Insigne ha risposto con il gol e quell'abbraccio stupendo a Carlo Ancelotti. Il capitano azzurro non è partito titolare, in favore di Zielinski, e il Corriere del Mezzogiorno ha spiegato dove nasce la scelta dell'allenatore reggiano: "Sembrava dover giocare a sinistra completando con la sua regia lunga l’attacco agli spazi lasciati dal Salisburgo con Lozano, Callejon e Mertens. Lorenzo vuole giocare più vicino alla porta per incidere di più, l’ha confermato anche Ancelotti prima della gara contro il Verona. Nella formazione ufficiale a Salisburgo è arrivata la sorpresa, a sinistra ha giocato Zielinski ma a questi livelli si ragiona sui quattordici uomini a disposizione, l’ha spiegato proprio Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia. È nata così l’idea della staffetta con Lozano, Insigne libero di far male al Salisburgo in coppia con Mertens come nelle notti di Champions più esaltanti della scorsa stagione".