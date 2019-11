CdM - Insigne, colloquio con Giuntoli dopo la multa: si lavora a un compromesso

Il Napoli a Liverpool, il suo capitano a Napoli. Lorenzo Insigne è rimasto a casa per colpa di un problema al gomito e ha ricevuto in prima persona la raccomandata contenente la multa per le vicende delle ultime settimane. Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il numero 24 ha poi avuto un colloquio telefonico con Cristiano Giuntoli, che nel frattempo era nel Merseyside, e il direttore sportivo l’ha informato della riunione con il presidente De Laurentiis (prevista tra domani e dopodomani) e della possibilità di un percorso per giungere a un compromesso tra le parti