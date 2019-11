CdM - Insigne, la stangata più grande: multa maggiorata per due motivi

Sono stati Lorenzo Insigne e Allan i calciatori maggiormente colpiti nelle tasche dal presidente De Laurentiis dopo l'ammutinamento post-Salisburgo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ne spiega i motivi: "Insigne e Allan, che hanno subito la sanzione più corposa con la riduzione del 50% della mensilità lorda, sono stati i primi a ricevere a casa le raccomandate. Per entrambi la stangata è più pesante perché, oltre alla sanzione per la scelta di non presentarsi in ritiro, è stato contestato il comportamento assunto nello spogliatoio la notte del 5 novembre scorso. Ad Insigne inoltre, visto il ruolo di capitano, sono state attribuite maggiori responsabilità riguardo l’ammutinamento e la multa consiste in circa 310 mila euro da sottrarre allo stipendio di ottobre non ancora corrisposto".