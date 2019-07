CdM: "Inter ha proposto Fabian o Zielinsiki per Icardi, 'no' di ADL"

La voce legata ad un possibile approdo di Mauro Icardi al Napoli si sta facendo sempre più concreta e chissà che un'offerta importante non possa esser fatta. Dall'Inter c'era stata una proposta, che ovviamente comprendeva il suo ex capitano, rifiutata però dalla controparte, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno:



"Il Napoli qualche mese fa si è fatto avanti, senza riscuotere l’entusiasmo di Icardi e del suo entourage, si è parlato di uno scambio con Insigne su cui non si è mai raggiunto l’accordo, l’Inter ha proposto le contropartite Fabian Ruiz o Zielinski ottenendo il secco no di De Laurentiis. Lo scenario sembra mandare Icardi alla Juventus nel corso del mese di agosto, quando le dinamiche saranno più chiare ma il Napoli è comunque alla finestra"-