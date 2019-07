CdM - James, Atletico soltanto un piano B: Simeone non reputa il colombiano una priorità

Su James Rodriguez, come noto, non c'è soltanto il Napoli di Ancelotti. Negli scorsi giorni è emerso anche il possibile interesse dell'Atletico Madrid che, però, pare non aver posto il colombiano in cima alla lista dei desideri, come spiega Il Corriere del Mezzogiorno: "Non c’è ancora accordo tra le parti ma ieri sera filtrava grande ottimismo per giungere all’intesa in tempi brevi. Si lavora senza sosta, il Napoli è in netto vantaggio su tutte le pretendenti, non vuole perdere terreno: l’Atletico Madrid, bloccato sulla trattativa col Barcellona per Griezmann, è realmente in corsa ma per El Bandido i colchoneros rappresenterebbero solo un piano B perché la prima scelta è il Napoli. Simeone è stuzzicato dall’idea d’allenarlo ma l’Atletico Madrid al momento non considera il colombiano una priorità e il Real, dopo la cessione di Llorente, non vorrebbe spedire un altro gioiello alla sua storica rivale".