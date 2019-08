CdM - James, il Napoli aspetterà le ultime settimane di mercato: Atletico bloccato dal caso Correa

L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno apre in prima pagina con la situazione legata a James Rodriguez: "Il Napoli è attivo sul mercato: da una parte le cessioni di Verdi e Ounas, dall’altra l’assalto a James Rodriguez e Lozano. Sul colombiano l’Atletico Madrid al momento è bloccato. Simeone sogna il 4-3-3 con James Rodriguez sulla destra ma va realizzata la cessione di Correa al Milan per pensare al secondo colpo dell’estate dal Real dopo quello di Llorente. Per il madridismo la prospettiva di mandarlo ai rivali dell’Atletico è equiparabile ad un sacrilegio, il Napoli lo sa e prepara l’assalto nelle ultime settimane di mercato, partendo dalla formula del prestito con diritto di riscatto ma valutando anche l’idea del trasferimento a titolo definitivo in cambio di uno sconto e dilazionando il pagamento a rate".