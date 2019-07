CdM - James, il Real e Mendes hanno dato l'ultimatum a domani al Napoli: la situazione

Per James i tempi sembra non saranno particolarmente brevi, eppure il Real Madrid sarebbe pronto a stringere il nodo. Queste le ultime riportate oggi da Il Corriere del Mezzogiorno: "La dead-line che Mendes e il Real Madrid hanno dato al Napoli scadrebbe domani, al massimo alla fine di questa settimana e Florentino Perez non ha mai mollato su una condizione: no al prestito. De Laurentiis, prima d’immergersi a Caldes nell’arte con Vittorio Sgarbi, ha detto ancora una volta no all’acquisto a titolo definitivo di James Rodriguez".