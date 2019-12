CdM - La richiesta di ADL ad Insigne: vuole un capitano trascinatore

Alla fine, seguendo il rituale della legge calcistica, ha pagato per tutti l’allenatore. Carlo Ancelotti sarà presentato lunedì all’Everton, mentre il Napoli prova a ricomporre la stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso. L'analisi del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul ruolo più incisivo che il club vorrebbe venisse ricoperto da Lorenzo Insigne in questo nuovo ciclo: "Ed ecco che anche al capitano viene chiesto a gran voce di uscire fuori dalla tormenta. Insigne è stato sollecitato dal presidente De Laurentiis, durante la cena di Natale di martedì scorso. Una carezza al viso (nella foto è evidente) che è valsa più di tutte le parole che i due non si sono detti dalla notte dell’ammutinamento del 5 novembre scorso. Lorenzo è il capitano, deve far meglio. Deve far bene, questo il presidente gli ha chiesto mentre al microfono invitava tutti a 'stare sereni, che il peggio è passato'. A tutti, ma soprattutto a lui: il napoletano-scugnizzo con il quale il patron ha in corso il procedimento più importante della battaglia legale per le multe".