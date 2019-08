CdM - La Roma chiede lo sconto ad ADL per Hysaj: questa la richiesta del patron

Futuro da decidere per Elseid Hysaj, su cui resta comunque vivo l'interesse della Roma. A parlare del futuro dell'albanese è Il Corriere del Mezzogiorno: "La Roma, con l’eventuale partenza di Santon, riflette tra Hysaj e Zappacosta che potrebbe partire anche in prestito con diritto di riscatto, sarà determinante la decisione di Lampard che lo considera un’alternativa ad Azpilicueta. Il Napoli vuole cedere Hysaj a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto, la Roma prova a far abbassare le pretese a De Laurentiis rispetto alle cifre di cui si è parlato finora: 3 milioni per il prestito e 17 per il riscatto obbligatorio".