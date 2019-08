CdM - Llorente, oggi l'incontro decisivo: Decreto Crescita renderà ancor meno oneroso l'esborso economico

Non ci sono segnali di ripensamento da parte di Icardi, allora il Napoli avanza per Fernando Llorente. Anche il Corriere del Mezzogiorno scrive del possibile approdo in azzurro dell'attaccante basco: "E potrebbe essere proprio quello di oggi il giorno del matrimonio tra l’ex Tottenham e il Napoli: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli incontrerà Frank Trimboli, intermediario della Base Soccer che cura gli interessi di Llorente, potrebbe esserci anche il fratello agente Jesus. Le parti dovrebbero raggiungere l’accordo su un biennale a 2,5 milioni a stagione, il Decreto Crescita sotto il profilo fiscale da gennaio 2020 renderebbe anche meno impegnativo l’esborso economico per il Napoli".