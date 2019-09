CdM - Llorente scalpita: primi test positivi, è un'opzione per la Samp

L'ultimo arrivato, in ordine di tempo, è Fernando Llorente. Eppure l'ex Juventus sembra essere già il più in forma tra gli attaccanti o quasi, tant'è che scalpita per una maglia da titolare contro la Sampdoria. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il basco ha caratteristiche diverse, sta cercando di arrivare anche lui alla forma migliore. Nei primi test ha fornito impressioni molto positive e potrebbe essere lanciato nella mischia già alla ripresa delle attività. ma è sicuramente un’arma in più per Ancelotti che ha l’imbarazzo della scelta".