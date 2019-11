CdM - Llorente scalpita: senza Milik può esserci spazio anche per lui

Dopo i tre gol iniziali, Fernando Llorente ha trovato poco spazio, complice il rientro in pianta stabile di Arkadiusz Milik. Adesso, però, il polacco è di nuovo fermo ai box e questo potrebbe far collezionare minuti all'ex Juventus, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Il Re Leone si sente in gabbia, scalpita. È pronto a ruggire e vuole offrire il suo contributo. Soprattutto ora che Milik sarà fuorigioco, almeno per un po’. Il polacco è ai box per un infortunio ai muscoli addominali e ne avrà per un po’. Contro il Milan, Fernando Llorente, 34 anni, potrebbe trovare spazio, almeno a partita in corso. E vuole essere determinante, perché quando sale il livello dell’avversario il basco si fa trovare sempre pronto. Nelle grandi sfide, il suo zampino c’è sempre. E del resto con il Milan a San Siro ha già segnato il 2 marzo del 2014, da pochi passi, con la maglia della Juventus".