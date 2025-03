Cdm - Lo spogliatoio ha recepito una frase di Conte

La gara con l'Inter, il pari in extremis, ha riacceso l'entusiasmo dell'ambiente e della stessa squadra. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola citando anche una frase di Conte che lo spogliatoio sembra aver assorbito come dimostra anche la recente intervista di Spinazzola a Radio Crc.

"C'è grande entusiasmo in città, le parole di Antonio Conte hanno riacceso gli animi, nonostante il Napoli non vinca ormai da cinque partite. La prova contro l'Inter, con un pari in rimonta, ha portato di nuovo il sorriso nello stesso allenatore salentino che poi ha condito il tutto con un «Se vogliamo, possiamo». E i giocatori sembrano aver recepito il messaggio", si legge.