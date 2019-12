CdM - Maksimovic ha invitato tutti, ma pochi sono andati alla sua festa di compleanno

Nikola Maksimovic è nato il 25 novembre, lunedì scorso ha compiuto 28 anni, ma festeggiare a due giorni dal Liverpool non era il caso. Così la cena c'è stata ieri, per il serbo. Tutti invitati, ma pochi quelli andati. Indizio e segnale sulla crisi dello spogliatoio, questo, che lascia trasparire il clima pesante, riporta il Corriere del Mezzogiorno, alla vigilia del ritiro «forzato», imposto stavolta da Ancelotti, a cui poi non è seguito (per fortuna) un secondo ammutinamento. Il forfait di molti alla cena per il difensore serbo delinea in qualche modo gli «schieramenti» all’interno dello spogliatoio, dove coesistono più anime, conclude il quotidiano.