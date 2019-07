CdM - Mercato dei giovani azzurri: Zerbin verso Cesena, non è scontato il prestito di Gaetano

In casa Napoli si ragiona anche sul mercato dei giovani, gli azzurri che dovranno essere tutelati e gestiti nella prossima stagione. Ne ha parlato l'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno: "C’è poi il mercato dei giovani: Zerbin dovrebbe andare in prestito al Cesena mentre non è scontato che Gaetano vada a crescere altrove. Ancelotti lo valuterà durante il ritiro di Dimaro, potrebbe anche decidere di trattenerlo al Napoli, sarà importante anche comprendere l’evoluzione del mercato in tal senso. Il talento classe 2000 è un prodotto del vivaio e anche per i regolamenti in serie A e Champions League la sua permanenza sarebbe preziosa".