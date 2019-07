CdM - Mertens non rinnoverà, sarà l'ultimo anno! Per Callejon discorso avviato

Nella giornata di ieri Dries Mertens ha pubblicato un video in cui, insieme a José Maria Callejon, canta in napoletano 'O Surdat' Nnammurato, scrivendo che potrebbe essere questo l'ultimo anno al Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola analizza brevemente la situazione contrattuale dei due: "Mertens quasi certamente non rinnoverà, Callejon ha invece avviato una trattativa con il club, ma non è all’ordine di questi giorni. Ed ecco il messaggio che Mertens lancia ai tifosi , ai quali non lesina mai affetto, sorrisi, autografi e selfie".