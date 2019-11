CdM - Milik ha chiesto stipendio da 3,5 milioni: il Napoli si sta avvicinando alla sua richiesta

Passi in avanti importanti per il rinnovo di contratto di Arek Milik. Quello attuale scade nel 2021. L'obiettivo è prolungarlo di 3 anni. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che gli agenti di Milik hanno chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro per l’ingaggio, negli ultimi colloqui con il suo entourage la società azzurra si è avvicinata molto alle sue richieste.