CdM - Milik salterà Firenze, al suo posto Mertens: le ultime sulla prima formazione

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di Ancelotti per la Fiorentina: "Milik non è ancora rientrato in gruppo dall’affaticamento che l’ha fermato a dieci minuti dal calcio d’inizio della seconda amichevole contro il Barcellona, Mertens dovrebbe essere il riferimento offensivo per colpire con la velocità e il dinamismo la retroguardia della Fiorentina. Ancelotti pensa ad una formazione simile a quella del primo test contro i blaugrana, in cui per lunghi tratti della partita gli azzurri hanno messo in difficoltà il Barcellona a Miami. Mario Rui sembra in leggero vantaggio su Ghoulam sulla fascia sinistra, dovrebbe esordire la coppia Manolas-Koulibaly al centro della difesa con Di Lorenzo a destra, Allan e Zielinski dovrebbero agire in mediana con Callejon e Insigne sulle corsie laterali e Fabian Ruiz a supporto di Mertens, con il compito di collante tra centrocampo e attacco".