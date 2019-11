CdM - Milik-Zielinski, si lavora ai rinnovo con clausola identica a cifra super

Ultimi aggiornamenti sui rinnovi di Arek Milik e Piotr Zielinski, che hanno in comune la cifra della clausola che il club vorrebbe inserire nei loro contratti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Milik a breve inizierà le terapie, non si conoscono ancora i tempi di recupero, intanto va avanti la trattativa per il rinnovo del contratto. Lo scoglio è lo stesso del rinnovo di Zielinski, l’idea è inserire nel contratto che legherebbe Milik al Napoli fino al 2024 una clausola superiore ai 120 milioni di euro (cifra proposta al centrocampista)".