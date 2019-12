CdM - Occhio al terzo nome per la mediana: situazione Berge da monitorare

Lucas Torreira, Stanislav Lobotka e Sander Berge. Questa sembra essere la graduatoria del Napoli relativa alle preferenze per il centrocampista da acquistare a gennaio, con Torreira che sembra ormai sfumato perchè ritenuto intoccabile dall'Arsenal. Su Lobotka il Napoli sta lavorando in queste ore, ma secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anche il terzno nome non va escluso: "Nella mappa dei potenziali obiettivi da monitorare c’è anche Berge del Genk" scrive il quotidiano.