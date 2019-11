CdM - Pioli 'incubo' del Napoli, ma con Ancelotti i precedenti sono diversi

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno pone l'attenzione sul prossimo impegno che vedrà il Napoli contro il Milan: "L’attuale allenatore del Milan è stato quasi sempre un “incubo” nella storia moderna del Napoli. Contro Ancelotti, e questo è beneaugurante, il tecnico di Parma però non ha mai vinto. L’anno scorso, quando era alla guida della Fiorentina, un pareggio a Firenze e una vittoria degli azzurri a Napoli. Altri due i precedenti tra Pioli e Ancelotti e sempre a favore del tecnico del Napoli, entrambi ottenuti quando Ancelotti allenava il Milan e Pioli era invece sulla panchina del Parma. I precedenti con il Napoli, però, sono in buona parte - la metà per la precisione - a favore dell’allenatore rossonero con 9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte".