CdM - Pista inglese per Vinicius: ipotesi Wolverhampton

Priorità: sfoltire la rosa per Cristiano Giuntoli. Oltre che alle operazioni in entrata, il diesse partenopeo è impegnato nel trovare una sistemazione a quei calciatori che non faranno parte del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Tra questi c'è siceramente Vinicius Morais, attaccante brasiliano che ha chiuso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Monaco. Sulla punta, secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbe da registrare l'interesse del Wolverhampton.