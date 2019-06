CdM - Pronto il rinnovo di Zielinski: le cifre. A Dimaro l'accordo per altri tre azzurri

La trattativa per il rinnovo di Zielinski con il suo procuratore Bolek è ai dettagli da alcuni mesi, è pronto un ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, non dovrebbe esserci clausola rescissoria nel suo contratto. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Stando al quotidiano a Dimaro si potrà raggiungere l’accordo definitivo, così come si tratterà per il rinnovo anche per Maksimovic, Milik e Callejon.