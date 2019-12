CdM - Pronto l'assalto a Lobotka: Younes può finire nella trattativa

La prima scelta era Torreira, ma una volta complicatasi la pista per il mediano dell'Arsenal, il Napoli ha già pronto il piano B: Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta così la trattativa: "Lobotka è nel database degli uomini-mercato del Napoli dai tempi in cui si cercava un’alternativa a Jorginho, ha una clausola rescissoria di 50 milioni ma Giuntoli è convinto che il prezzo si possa dimezzare. Il Celta Vigo è in lotta per la salvezza, non è disposto a cedere Lobotka a cuor leggero ma un’offerta vicina ai 30 milioni potrebbe essere sufficiente se si riuscirà a battere la concorrenza del West Ham. Nell’affare potrebbe essere inserito anche Younes che lo scorso gennaio fu ad un passo dal prestito al Celta Vigo".