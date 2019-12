CdM - Pugno duro e grinta: Gattuso ha già trovato la scintilla che Ancelotti cercava

Ancelotti era alla ricerca della scintilla, Rino Gattuso sembra che l’abbia già trovata. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza i primi passi a Castel Volturno del nuovo allenatore: "Normale che un avvicendamento in panchina sortisca l’effetto-scossa per i giocatori. Ma il centro sportivo di Castel Volturno vive da due giorni un’autentica rivoluzione. Ringhio ha portato sicuramente grinta e pugno duro durante gi allenamenti, è il primo a mettersi a palleggiare, a dribblare. Dirige e palleggia, tutto in prima persona. Urla e perde fiato: sempre lui, prima ancora degli altri. Raccoglie e mette palloni, spiega e rispiega le posizioni. Mertens torna a sinistra nel tridente, rispunta Hysaj. E Milik dopo la tripletta in Champions si prenota il posto (fisso) da centravanti".