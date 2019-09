CdM racconta il calvario di Milik: "Infortunio sembrava banale, invece è fuori da 46 giorni"

Contro il Lecce tocca ad Arkadiusz Milik. Il Napoli l'ha inserito anche nella copertina della partita di oggi, così il polacco tornerà titolare dopo un mese e mezzo circa. A raccontare il suo calvario è il Corriere del Mezzogiorno: "La novità più interessante della giornata dovrebbe essere il ritorno in campo di Milik 46 giorni dopo. L’ultima sua gara risale al 7 agosto scorso, la prima amichevole contro il Barcellona con l’occasione fallita di petto a pochi passi da Neto. Quattro giorni dopo, a pochi minuti dal calcio d’inizio della seconda sfida contro i blaugrana, Milik ha dato forfait. Sembrava un banale problema muscolare e, invece, Milik è stato fermo a lungo a causa di una sindrome retto-adduttoria, un forte fastidio al pube. L’attaccante polacco si è fatto visitare anche dallo staff medico della sua Nazionale, ha condiviso il percorso per tornare a disposizione di Ancelotti: riposo, terapie e lavoro mirato. Milik è rientrato in gruppo a ridosso della settimana che portava a Napoli-Sampdoria, da due settimane circa lavora per crescere sotto il profilo della condizione atletica".