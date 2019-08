CdM - Rinnovi, Maksimovic si scansa: rifiutata l'ultima proposta del Napoli

Il Napoli, oltre a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, si sta occupando anche della situazione legata ai rinnovi in casa azzurra.

Il Napoli, oltre a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, si sta occupando anche della situazione legata ai rinnovi in casa azzurra. Al momento, però, la questione appare stagnante: secondo quanto riportato oggi da Il Corriere del Mezzogiorno, "sul fronte rinnovi, Maksimovic ha rifiutato un considerevole aumento, una proposta d'ingaggio di 2,5 milioni più bonus".