CdM - Rinnovi, Mertens e Callejon riflettono: Dries rinvia la decisione, lo spagnolo chiede un riconoscimento

I rinnovi di Mertens e Callejon sono tra gli argomenti caldi di giornata. Il Napoli ha lanciato la proposta, ma come riporta Il Corriere del Mezzogiorno non sembra essere così vicina l'intesa tra giocatori e club: "I giocatori riflettono, Dries sembra rinviare la decisione tenendo alta la concentrazione sul cammino della squadra nella stagione in corso. Callejon e il suo agente Quilon non hanno detto sì alla proposta del direttore sportivo Giuntoli, chiedono un riconoscimento economico per lo straordinario rendimento avuto in questi anni, considerando anche l’intelligenza tattica e il livello di resistenza atletica che gli consentiranno di essere prezioso ancora a lungo".