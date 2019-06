CdM - Rinnovo Allan, i contatti vanno avanti da mesi: Psg ormai defilato

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione contrattuale di Allan, per il quale il Paris Saint Germain si sarebbe defilato: "Mentre il Real Madrid si fa avanti per Fabian Ruiz, il Paris Saint Germain si defila per Allan. Dopo il caso creatosi a gennaio, al Napoli non sono giunte proposte ufficiali per il centrocampista brasiliano.

Con il cambio della direzione sportiva da Antero Henrique a Leonardo, si modificano strategie e obiettivi: il Psg, che ha preso già Ander Herrera dal Manchester United a parametro zero, per la mediana sembra voler puntare su Milinkovic Savic della Lazio, sono pronti 80 milioni di euro. De Laurentiis sembra non voler toccare i contratti in scadenza nel 2023 ma per Allan, in caso di permanenza, dovrebbe fare un’eccezione.

Il centrocampista impegnato col Brasile in Coppa America guadagna intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione e a gennaio ha assaporato la possibilità di portare a casa più del triplo dalle parti della Torre Eiffel, i contatti tra il Napoli e i suoi agenti, avvistati al Tardini a fine febbraio per Parma-Napoli, vanno avanti da alcuni mesi".