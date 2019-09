CdM - San Paolo, meno di 30mila contro il Cagliari: due motivi hanno condizionato i tifosi

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli e la questione dei biglietti in casa azzurra: "Il presente è Napoli-Cagliari, si torna al San Paolo e la prevendita non decolla, sono previsti meno di trentamila spettatori. Complici la differenza di prezzo e la comodità della domenica, Napoli-Brescia ha raccolto più entusiasmo mentre i biglietti del settore ospiti per la trasferta di Genk sono terminati in poche ore".