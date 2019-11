CdM - Sanzioni e possibile ricordo alla giustizia ordinaria: il Napoli può ottenere circa 10mln

Focus dettagliato sulle sanzioni ai calciatori del Napoli dopo l'ammutinamento sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "L’importo complessivo che il Napoli punta ad ottenere è di circa 2,5 milioni di euro che sarebbero risparmiati sulla mensilità di ottobre ancora non corrisposta. I calciatori, dopo la notifica del provvedimento, si rivolgeranno ai loro legali e potranno avere l’ausilio dell’Aic che ha quindici giorni di tempo per produrre memorie difensive al fine di eccepire le accuse mosse nei procedimenti del Napoli. Ci sarà poi il Collegio Arbitrale con due arbitri di parte e un presidente con il compito di decidere in merito ai procedimenti e i verdetti potranno essere diversi per ogni singolo caso. Il Collegio tenterà prima un’opera di conciliazione. Se avrà esito negativo si procederà con la discussione orale e l’eventuale fase istruttoria. L’azione legale del club non si ferma solo alle multe, che rientrano nell’ambito del diritto sportivo: il patron pensa anche al ricorso alla giustizia ordinaria puntando sul danno d’immagine disciplinato da appositi contratti, si pensa a possibili introiti di 7-8 milioni di euro".