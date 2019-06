CdM - Sogno James, c'è il sì del classe '91: col Decreto Crescita si può trovare soluzione per l'ingaggio

È James Rodriguez il grande sogno di mercato del Napoli per la prossima campagna acquisti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che cerca di fare il punto sulla trattativa: "L’identikit del trequartista più puro si muoverebbe James Rodriguez, il grande sogno del mercato del Napoli, la strada che Carlo Ancelotti ha tracciato nei contatti avuti con Jorge Mendes. Il Bayern Monaco non vuole investire i 42 milioni di euro per riscattarlo dal Real Madrid dopo il prestito biennale, il Napoli ha il «sì» del giocatore e del suo entourage. In Baviera il colombiano percepiva un ingaggio di circa 7 milioni di euro, bonus compresi, una cifra per cui si può trovare una soluzione approfittando delle opportunità del Decreto Crescita. Sul cartellino si può trattare con un’offerta di 40-50 milioni di euro. Il Napoli studia anche la formula del prestito ma il contratto in scadenza nel 2021 renderebbe complessa quest’ipotesi, il Real Madrid vuole venderlo per finanziare il mercato in entrata ad un passo dall’annuncio di due grandi colpi: Hazard e Jovic. Rodriguez è uno dei nomi in uscita come Bale, Ceballos, Llorente e lo stesso Theo Hernandez che piace al Napoli. Una cessione importante alimenterebbe la pista James Rodriguez, per Insigne De Laurentiis chiede 90 milioni di euro e non sono giunte proposte congrue".