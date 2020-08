CdM - Sopresa Lozano, il Napoli ha comunicato la sua scelta a Raiola

Un futuro ancora in azzurro per Hirving Lozano, salvo offerte davvero importanti. Questa, secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la scelta del Napoli sul messicano che avrà dunque una nuova chanche dopo una prima stagione in azzurro fitta di problematiche e incomprensioni tattiche.

"A Raiola è stato comunicato che Lozano fa parte del progetto salvo offerte particolarmente interessanti" scrive il quotidiano, resta ora da capire quali saranno le valutazioni del vulcanico agente dell'ex PSV.