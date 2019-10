CdM - Stallo sui rinnovi di Milik e Zielinski: serve un passo indietro sulle richieste degli agenti

C’è da registrare una fase di stallo relativa ai contratti di Milik e Zielinski. Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sui due calciatori polacchi: "Per quest’ultimo sembrava tutto fatto ma sulla clausola rescissoria e altri dettagli le parti non hanno raggiunto l’accordo definitivo. Il Napoli, invece, non è assolutamente convinto di alzare la base fissa a 3,5 milioni di euro come chiesto dall’entourage di Milik. Entrambi i polacchi vanno in scadenza di contratto nel 2021, c’è bisogno che le parti facciano un passo indietro rispetto alle posizioni di partenza".