CdM su Insigne: "Il capitano nella tormenta"

Il capitano nella tormenta. Così scrive di Lorenzo Insigne l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza così il momento del capitano: "Nove mesi dopo, lì dove il malessere era cominciato e non è mai finito. Lorenzo Insigne dal Sassuolo (fece gol) a Sassuolo, una parabola discendente, con picchi isolati e un rendimento che ha disatteso ogni aspettativa. Tocca ora a Gattuso rigenerarlo e restituirlo al calcio. Insigne deve anzitutto scacciare vie le ombre e ritrovare la gioia di giocare. La gara con il Sassuolo è simbolicamente molto importante: in Emilia, nove mesi fa, la prima dichiarazione amara dopo il gol del pareggio e i fischi ancora forti del San Paolo giorni prima con la Juventus: aveva sbagliato un rigore. Non c’è dubbio che sia il calciatore esposto maggiormente alle critiche in una stagione dove tutta la squadra ha segnato un crollo verticale: nei risultati ma anche nelle prestazioni. Ma un capitano indossa la fascia anche per assumersi queste responsabilità, ed è probabilmente questo lo scatto in avanti che da Insigne tutti aspettano".