CdM sullo sfogo social del fratello di Insigne: "Ancelotti non ci ha badato più di tanto, ma ha preteso chiarimento con Lorenzo"

Anche sul Corriere del Mezzogiorno si parla inevitabilmente del caso Insigne, soffermandosi sullo sfogo social del fratello Antonio che aveva attaccato il tecnico dopo la scelta di lasciare l'attaccante in tribuna nella sfida col Genk: "Ancelotti non ci ha badato più di tanto ma con il suo giocatore ha voluto un chiarimento. Il tur over è la sua filosofia, lo ha spiegato tante volte ai giocatori, così come ha predicato che non esistono protagonismi. Il gruppo prima dei singoli. Una scuola di pensiero che, piaccia o meno a tutti, va rispettata all’interno dello spogliatoio. Lealtà, prima di tutto".