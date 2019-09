CdM svela il motivo del messaggio di ADL: "Ricorda ancora quel pareggio col Chievo..."

"Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica". Con questo messaggio ieri Aurelio De Laurentiis ha caricato la squadra in vista della trasferta di Lecce. L'ha fatto tramite Twitter, conscio che il monito sarebbe arrivato istantaneamente ai suoi.

Perché l'ha fatto? A spiegarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis ha ancora vivo il ricordo del pareggio in casa contro il Chievo Verona di un anno fa, una delle delusioni della scorsa stagione. Al patron non andò giù l’approccio del Napoli e ieri pomeriggio con la squadra in viaggio verso il Salento, ha voluto tenere tutti sul pezzo".