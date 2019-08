CdM - Tre club su Ounas: favorito il Lille, già presentata l'offerta per il prestito con diritto di riscatto

Il Lille ha presentato una proposta di 5 milioni di euro e 35 per il diritto di riscatto per Ounas. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che spiega come Ounas piaccia anche all’Olympique Marsiglia che lo voleva a gennaio. Il calciatore gradirebbe il ritorno in Francia e il Lille è favorito. In Italia spinge il Cagliari soprattutto se dovesse saltare l’acquisto di Defrel ma non riesce a pareggiare l’offerta della società del presidente Lopez.