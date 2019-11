CdM - Troppi infortuni in casa Napoli: sono già 9 i calciatori che si sono fermati

Mertens è soltanto l'ultimo di una lunga serie di infortunati in casa Napoli. Prima di lui ci sono stati Milik, Manolas, Ghoulam, Allan, Maksimovic, Hysaj, Lozano e Malcuit. Nove calciatori che in questi primi tre mesi di stagione si sono già fermati per almeno un guaio fisico, ma in alcuni casi anche per più di uno. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.