CdM - Verdi, c'è ancora distanza tra le parti: il Napoli ha richiesto una percentuale sulla futura rivendita

La cessione di Simone Verdi è una delle operazioni sulle quali il Napoli sta lavorando in maniera incessante, anche perchè la partenza dell'ex Bologna rappresenterebbe un introito importante da sfruttare anche per il mercato in entrata. Ne ha parlato il Corriere del Mezzogiorno: "«Il Torino è un’opzione gradita», ha confermato a Radio Marte Donato Orgnoni, l’agente di Simone Verdi. C’è ancora distanza tra domanda e offerta: il Toro propone 20 milioni più bonus, il Napoli ne chiede 25 e la percentuale del 30% sulla futura rivendita".