CdM - Verdi-Torino, ore decisive: Sampdoria in agguato con una super offerta

Sprint finale per decidere il futuro da Simone Verdi: il Torino resta in pole, la Sampdoria sullo sfondo. Così riassume la situazione l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Torino ha tempo di modificare la lista Uefa per la doppia sfida contro il Wolverhampton entro la serata di domani e, sapendo di non riuscire a prendere Verdi in tempo, legherà il buon esito della trattativa alla qualificazione ai gironi di Europa League. Tra De Laurentiis e Cairo c’è un’intesa di massima ma il Toro non ha mai superato il muro dei 20 milioni come richiesto dal Napoli e considera eccessiva la percentuale del 50% sulla futura rivendita. Nel caso in cui il Torino poi rinunciasse a Verdi, c’è la Sampdoria in agguato, pronta anche a presentare un’offerta di 24 milioni di euro".