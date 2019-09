CdM - Zielinski in difficoltà, ma non c'è problema tattico: è entusiasta delle consegne di Ancelotti

Piotr Zielinski non ha ancora convinto in questa stagione, ma non c'è un problema tattico alla base. Lo conferma lui e lo ribadisce anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il play del Napoli, che mercoledì ha dovuto convivere con le difficoltà di essere seguito come un’ombra dal trequartista avversario, prima Rog e poi Castro, ha ribadito di vivere con entusiasmo le consegne tattiche assegnategli da Ancelotti".