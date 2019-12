CdS - ADL alla squadra: in caso di quarto posto le multe verrebbero annullate

La crisi, il caos e le multe. Le situazioni si intrecciano in casa Napoli. Ma sono collegate. La conferma arriva dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano, infatti, fa sapere che in caso di quarto posto le multe post ammutinamento verrebbero annnullate. Un modo per salvare la stagione. Ma non sarà semplice: il quarto posto, il primo utile per la zona Champions, dista 8 punti ed è occupato da Cagliari e Roma che sono in grande forma.