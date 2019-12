CdS - ADL-Ancelotti, contatti quotidiani: i due si sentono almeno tre volte al giorno

Momento delicato in casa Napoli. Situazione che necessita contatti costanti tra presidente ed allenatore, come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport: Ancelotti e De Laurentiis si sentono tre volte al giorno, una telefonata al mattino, un’altra dopo l’allenamento, un’altra ancora in serata. ll tutto - si legge - nella speranza di distribuire dosi di normalità in una situazione tutt'altro che normale, con uno dei migliori tecnici al mondo che si ritrova ad affrontare una vera e propria crisi all'ombra del Vesuvio.