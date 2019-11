CdS - ADL vuole tenere Mertens, offerto rinnovo a 4 mln a stagione: Dries chiede l'aumento

La volontà del Napoli è quella di trattenere Dries Mertens, trovando così l'accordo per rinnovare un contratto in scadenza nel giugno 2020. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come "De Laurentiis gli abbia offerto un rinnovo importante, alle stesse cifre attuali: ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, a fronte del suo desiderio di ottenere un aumento (5 milioni, a quanto pare)". Per il belga le proposte non mancano: dalla Cina, dall’Inter e qualcosa anche in Inghilterra. La volontà del club, comunque, è trattenerlo.